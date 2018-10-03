Эксперт: успехи дедолларизации экономики зависят от политики

Санкт-Петербург, , 13:06 — REGNUM Идея дедолларизации российской экономики — это разумный ответ на внешнеполитические действия США, но насколько такой ответ будет успешным — зависит также от политики и от решений со стороны других стран, сказал в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM в среду, 3 октября, доцент департамента финансов НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург Виталий Липатников, комментируя заявления правительства о намерении снизить зависимость экономики от доллара.

Как сообщалось ранее, в пресс-службе правительства подтвердили, что план по дедолларизации экономики обсуждается, но не включает в себя каких-либо ограничений в отношении доллара. Правительство намерено сделать ставку на стимулирование перехода внешнеторговых расчетов на национальные валюты

Обсуждение темы дедолларизации обусловлено не экономическими, а внешнеполитическими обстоятельствами. Или, если конкретней, внешней политикой США. Дедолларизация экономики — это ответ на такую политику, ответ довольно разумный.

Насколько все это будет успешным — тоже зависит в большей степени от политики. Многое будет зависеть от готовности зарубежных партнеров отказываться от расчетов в долларах. Если они тоже испытывают на себе давление со стороны США, то, скорее всего, согласятся. Если же они не хотят ничего менять, а Россия для них неосновной партнер — то, скорее всего, нет.

Самый большой вопрос — отношения с Евросоюзом. Сейчас они колеблются. На примере с газом можно увидеть, как отношения с политическим партнером (США) входят в противоречие с собственными экономическими интересами (закупкой газа из России). Они должны сделать выбор.

Администрация США во главе с Трампом отстаивает интересы американского бизнеса неэкономическими мерами. И вопрос в том, готов ли ЕС также отстаивать собственные интересы.