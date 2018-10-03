В Казахстане офшорным компаниям запретят участвовать в госзакупках

Астана, , 12:59 — REGNUM В Казахстане планируют запретить поставщикам, зарегистрированных в офшорных зонах, принимать участие в государственных закупках, заявил министр финансов республики Алихан Смаилов на заседании Мажилиса парламента республики. Об этом 3 октября сообщает агентство «Казинформ».

Министр представил депутатам законопроект по совершенствованию системы госзакупок. По его словам, проект документа предлагает ввести административную ответственность для работников квазигосударственного сектора за нарушение правил закупок.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам восьми месяцев 2018 года количество коррупционных правонарушений в сфере государственных закупок в Казахстане выросло в два раза.

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