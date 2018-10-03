Отчисления ФТС в федеральный бюджет выросли почти на треть

Москва, , 12:41 — REGNUM За сентябрь 2018 года Федеральная таможенная служба России (ФТС) перечислила в федеральный бюджет 537,12 млрд рублей. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства 3 октября. Для сравнения: в августе сумма доходов федерального бюджета, администрируемых таможенными органами, составила 568,7 млрд рублей.

За девять месяцев 2018 года ФТС увеличила перечисления в бюджет РФ на 31,8% — до 4,238 трлн рублей. За аналогичный период прошлого года перечисления составили 3,215 трлн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле служба пополнила бюджет на 504,7 млрд рублей. За семь месяцев общая сумма доходов в государственную казну превысила 3,1 млрд рублей.