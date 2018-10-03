В Крыму просят отменить сроки оплаты госпошлины за регистрацию недвижимости

Симферополь, , 12:41 — REGNUM Власти Крыма намерены инициировать изменения в федеральное законодательство, которые позволят исключить сроки уплаты госпошлины за перерегистрацию недвижимости для жителей полуострова. Об этом на своей странице в Facebook 3 октября сообщил глава РК Сергей Аксёнов.

«Налоговым кодексом РФ предусмотрен льготный период для владельцев недвижимости в Крыму по уплате госпошлины за госрегистрацию ранее возникших прав до 1 января 2019 года. Считаю, что вводить подобную ограничительную меру несправедливо по отношению к тем людям, которые по объективным причинам не смогут завершить процесс переоформления прав в установленный срок, который в Российской Федерации идёт с 1997 года, то есть более 20 лет. Мы предлагаем полностью исключить эту норму из Налогового кодекса», — отметил Аксёнов.

По его словам, внесение изменений поможет избежать несправедливости и дополнительных расходов крымчан, связанных с переоформлением прав.

Напомним, по данным крымского правительства, более половины объектов недвижимости в Крыму, которые были оформлены при Украине, до сих пор остаются незарегистрированными в соответствии с российским законодательством.