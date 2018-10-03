Регионы РФ сократили госдолг на 200 млрд рублей в 2018 году

Москва, , 12:41 — REGNUM С начала 2018 года долг российских регионов перед государством сократился на 200 млрд рублей. Об этом сообщил 3 октября в Совете Федерации первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов, передает ИА REGNUM.

Он отметил, что сократить объем номинального уровня госдолга субъектов удалось впервые в 2017 году. В 2018 году тенденция продолжается, снижение станет еще заметнее.

По сравнению с началом года госдолг регионов, немного превышающий 2 трлн рублей, снизился на 200 млрд рублей. Такой результат достигнут благодаря ряду мер, в числе которых реструктуризация задолженности по бюджетным кредитам и увеличение срока возврата кредитов на семь лет.

Как сообщало ИА REGNUM, Силуанов также заявил об улучшении экономической ситуации в субъектах РФ. Растут их бюджеты и эффективность администрирования налоговых сборов. По налогу на прибыль темпы роста в 2018 году составляют 17%, а по НДФЛ — 12%, отметил глава Минфина.

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