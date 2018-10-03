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Поголовье коров на Украине за 38 лет сократилось в 13 раз

Экономика

Коровы могут быть занесены в Красную книгу на Украине

Поголовье коров на Украине за 38 лет сократилось в 13 раз
Александр Дейнека. Совхоз. 1934

Киев, 3 октября 2018, 12:37 — REGNUM  Поголовье коров на Украине на 1 сентября 2018 года сократилось на 3,4% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, сообщает государственная служба статистики Украины.

По словам директора группы компаний «Укрлендфарминг» Галины Ковток, к 2030 год на Украине коровы могут быть внесены в Красную книгу. Так, в 1980 году, а Украине было 27 млн голов крупного рогатого скота, а сегодня — только 2 млн. Ковток отмечает, что у говядины самый длительный период окупаемости, поэтому короны вымирают на Украине.

Напомним, по данным на 1 сентября 2018 года на Украине осталось только 2 млн коров.

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Сельское хозяйство
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