Поголовье коров на Украине за 38 лет сократилось в 13 раз

Киев, , 12:37 — REGNUM Поголовье коров на Украине на 1 сентября 2018 года сократилось на 3,4% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, сообщает государственная служба статистики Украины.

По словам директора группы компаний «Укрлендфарминг» Галины Ковток, к 2030 год на Украине коровы могут быть внесены в Красную книгу. Так, в 1980 году, а Украине было 27 млн голов крупного рогатого скота, а сегодня — только 2 млн. Ковток отмечает, что у говядины самый длительный период окупаемости, поэтому короны вымирают на Украине.

Напомним, по данным на 1 сентября 2018 года на Украине осталось только 2 млн коров.