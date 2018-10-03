Банки Казахстана обязали штрафовать за досрочное снятие денег с депозитов

Астана, , 12:46 — REGNUM С 1 октября 2018 года в Казахстане изменились условия открытия и обслуживания новых несрочных и срочных вкладов, сообщает 3 октября издание Informburo со ссылкой на председателя казахстанского фонда гарантирования депозитов Нурлана Абдрахманова.

Он также рассказал о штрафах за досрочное снятие денег с депозитов. Банки республики обязаны снижать вознаграждение при досрочном снятии срочных вкладов. Вознаграждения по несрочным вкладам составляет до 10,5% при условии пополнения и частичного снятия денег.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первых восьми месяцев 2018 года прибыль банков Казахстана составила 418,6 млрд тенге ($1,17 млрд по курсу на 26 сентября). За аналогичный период 2017 года банки понесли убытки в размере 160,3 млрд тенге ($11,6 млн по курсу на 26 сентября).

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