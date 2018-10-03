Путин поздравил руководство ФРГ с Днём германского единства

Москва, , 12:28 — REGNUM Сегодня, 3 октября, президент РФ Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Федеральному президенту ФРГ Франку-Вальтеру Штайнмайеру и Федеральному канцлеру ФРГ Ангеле Меркель. Президент поздравил руководство республики с Днём германского единства, сообщается на сайте Кремля.

Путин выразил уверенность, что в связи с непростой международной ситуацией важно сохранить потенциал российско-германского сотрудничества и в экономической, и в политической сферах.

Также в поздравительной телеграмме отмечается, что объединение Германии — крупное историческое событие, положившее начало новому этапу в отношениях между Россией и Германией. Глава российского государства пожелал Меркель, Штайнмайеру и всем гражданам Германии здоровья, благополучия и процветания.

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Как сообщало ИА REGNUM, торжества в честь Дня германского единства проходят с 1 по 3 октября. В республике отмечается главный праздник — в этот день в 1990 году Германская Демократическая Республика (Восточная Германия) вошла в состав Федеративной Республики Германия.

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