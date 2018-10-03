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Правительство РФ не рассматривает вопрос полного отказа от доллара

Экономика

В настоящее время экономический блок правительства занят проработкой вопроса снижения зависимости экономики от американской валюты

Москва, 3 октября 2018, 12:26 — REGNUM  В правительстве России идет обсуждение пути снижения зависимости экономики страны от доллара США, однако никаких запретов на свободное хождение американской валюты в РФ не рассматривается, передает телеканал «РЕН-ТВ» со ссылкой на пресс-службу правительства.

Отмечается, что экономический блок правительства в настоящее время занят проработкой вопроса снижения зависимости экономики от доллара, в том числе путём стимулирования расчётов в национальных валютах с Евросоюзом, ЕАЭС и Китаем.

Как сообщало ИА REGNUM, проект «дедолларизации» экономики РФ представил еще в июле президенту России Владимиру Путину глава ВТБ Андрей Костин. Указанный проект предполагал переход РФ к расчетам с Китаем — в юанях, с ЕС — в евро, со странами ЕАЭС — в рублях.

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Правительство России
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