Среда, 3 Октября 2018 года
13:37:36 МСК

На 12% снизились долги российских управляющих компаний

Экономика

Главная причина позитивного тренда – вступление в силу закона о прямых договора

На 12% снизились долги российских управляющих компаний
Meriposa
Квитанции в почтовых ящиках

Москва, 3 октября 2018, 12:17 — REGNUM  В России по итогам I полугодия 2018 года задолженность управляющих компаний перед ресурсоснабжающими снизилась на 31 млрд рублей (на 12%). Так, если в I квартале долги УК составляли 257 млрд рублей, то в настоящее время долг снизился до 226 млрд рублей, сообщили в Минстрое РФ.

По мнению экспертов Минстроя, главная причина позитивного тренда — вступление в силу закона о прямых договора. Он направлен на повышение прозрачности системы расчетов за услуги ЖКХ. Замминистра строительства и ЖКХ Андрей Чибис отметил, что прямые договора дисциплинируют управляющие компании.

Подробнее на эту тему: Прямые договоры в ЖКХ — кому это выгодно?

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2018 году были приняты поправки в Жилищный кодекс РФ, которые расширяют возможности перехода к прямым договорам между собственниками жилья и поставщиками коммунальных ресурсов. Согласно измененному закону, договор между собственниками помещений в многоквартирных домах и ресурсоснабжающими организациями может быть заключен напрямую, а не через управляющую компанию.

Читайте также: Прямые расчёты за ЖКХ: эксперты ожидают путаницы

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Реформа ЖКХ
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить