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Кредитное рабство. Наследие 90-х, процветающее в современной России

Экономика

Нас обязали жить в долг, сделав рабами

Кредитное рабство. Наследие 90-х, процветающее в современной России
Жан Беро. Ломбард (фрагмент)

Москва, 5 октября 2018, 06:11 — REGNUM  Как обеспечить рабское состояние большинства народа в стране, декларирующей освобождение от всякого рабства? В современной России — с помощью кредитования. О роли кредитов, ломбардов и микрозаймов в нынешних и потенциальных бедах России пишет автор ИА REGNUM Платон Беседин.

Темные 90-е с их безудержным бандитизмом считаются пройденными, но наследство, которое они оставили обществу, может стать, да и уже становится, не меньшей проблемой, чем бандитский беспредел. Пропаганда принципа «живешь, чтобы покупать» никуда не делась, и все выкрики, что потребитель «достоин» того или этого, причем «прямо сейчас», несущиеся из всего, что способно транслировать, буквально тащат людей в кредитный ад.

Взявший в долг для покупки вещь, будь она нужна ему или нет, встает на скользкую дорожку, где кредит наслаивается на кредит, а в какой-то момент человек может лишиться всего. И даже когда он в начале этого пути, то уже согласен с инъекцией рабской психологии, с тем, что его жизнь всё в большей части является залогом в банке. Как пел Пол Робсон в бессмертной песне «16 тонн», «Апостол Петр меня в рай зовет, а я душу мою заложил вперед».

Читайте статью Ломбарды и микрозаймы — раковые пятна на теле России и другие публикации Платона Беседина о российском обществе.

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