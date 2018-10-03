В РФ готовят льготную ипотеку для переселенцев из аварийного жилья

Москва, , 11:55 — REGNUM Социальную ипотеку могут включить в число механизмов для расселения аварийного жилья. Соответствующую работу ведет министерство строительства, сообщил журналистам 2 октября глава Минстроя Владимир Якушев.

Он заявил, что с 1 января 2019 года начнет действовать новая программа расселения. На совещании президента и правительства обсуждались некоторые нормативыне механизмы, которые работают в субъектах РФ.

После доработки опыт регионов можно распространить на всю страну. Один из таких механизмов — льготная ипотека. Аварийное жилье оценивается, и эта сумма учитывается в качестве первоначального взноса по ипотеке со ставкой 5−7% годовых, пояснил министр.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 сентября премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил о планах по расселению 9,5 млн кв. метров непригодного жилья. На эти цели в ближайшие три года будет выделено 106 млрд рублей из федерального бюджета и 19 млрд из региональных бюджетов.

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