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Электроэнергия для литовских потребителей в 2019 году подорожает

Экономика

Государственная комиссия по контролю за ценами и энергетикой установила новые тарифы

Электроэнергия для литовских потребителей в 2019 году подорожает
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Электричество

Вильнюс, 3 октября 2018, 11:49 — REGNUM  Литовская госкомиссия по контролю за ценами и энергетикой установила новый потолок цен передачи электроэнергии в 2019 году, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 3 октября. По оглашённому комиссией решению, новый потолок составит 0,658 центов за киловатт-час, что на 6,3% выше, нежели в 2018 году.

Это ещё не конечный тариф для бытовых потребителей — его, основываясь на максимальном потолке цен, должны посчитать до 30 ноября 2018 года.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по росту цен на электроэнергию Прибалтика вырвалась в лидеры в ЕС. Причиной роста цен стал ремонт АЭС в скандинавских странах и отсутствие собственных генерирующих мощностей.

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Экономика Литвы
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