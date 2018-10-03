Электроэнергия для литовских потребителей в 2019 году подорожает

Вильнюс, , 11:49 — REGNUM Литовская госкомиссия по контролю за ценами и энергетикой установила новый потолок цен передачи электроэнергии в 2019 году, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 3 октября. По оглашённому комиссией решению, новый потолок составит 0,658 центов за киловатт-час, что на 6,3% выше, нежели в 2018 году.

Это ещё не конечный тариф для бытовых потребителей — его, основываясь на максимальном потолке цен, должны посчитать до 30 ноября 2018 года.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по росту цен на электроэнергию Прибалтика вырвалась в лидеры в ЕС. Причиной роста цен стал ремонт АЭС в скандинавских странах и отсутствие собственных генерирующих мощностей.