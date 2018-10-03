На Камчатке тонны красной икры выбросили на помойку

Петропавловск-Камчатский, , 11:48 — REGNUM На Камчатке в очередной раз на помойку выбросили тонны красной икры. Жители полуострова возмущены безобразным отношением к богатствам региона, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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В социальных сетях Камчатки жители распространяют очередное свидетельство безобразного отношения к природным богатствам полуострова.

«В Озёрной выбросили на помойку тонны икры», — привело слова местных жителей ИА Кам 24.

Озерная — река в самом богатом рыбой Уст-Большерецком районе Камчатки. Река вытекает из Курильского озера — самого большого в Евразии нерестилища нерки.

В социальных сетях камчатцы выражают негодование:

«Верх бездарного обращения с природными богатствами! Издевательство над людьми, которых можно было бы накормить. От подобных новостей очень сложно не начать сквернословить!»

«Это всё — от жадности. Что жадность делает с людьми».

Камчатцы уверены — тонны лосося и красной икры выбрасывают на свалки, в леса и в поля нерадивые промышленники, чтобы не сбить цены на рыбопродукцию и не потерять прибыль. В Росрыболовстве уверяют, что тонны лосося и икры, сгнившие на Камчатке, дело рук браконьеров. Однако депутат Заксобрания региона Михаил Пучковский говорит, что браконьерам не пройти и не проехать с таким количеством рыбы в лес, чтобы выбросить её там — все дороги перекрыты, а простой мужик на резиновой лодке физически не способен утащить столько лосося.

Как сообщало ИА REGNUM, лососевая путина — 2018 на Камчатке выдалась самой богатой за последние 110 лет. Однако невиданный ход лосося высветил множество проблем: лосося было нечем ловить, нечем перерабатывать, негде хранить. Часть богатого улова отправлена на хранение в Китай и Южную Корею. Как сообщили в региональном минрыбхозе, впоследствии улов будет реэкспортирован и продан на территории России.

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