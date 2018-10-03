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Катар за шесть лет резко нарастит производство СПГ

Экономика

Порядка 80% спроса на СПГ в ближайшие годы будет обеспечивать рынок Азиатско-Тихоокеанского региона

Москва, 3 октября 2018, 11:30 — REGNUM  К 2024 году в Катаре будет на 43% увеличен объем производимого сжиженного природного газа (СПГ). Об этом в ходе выступления на «Российской энергетической неделе» в Москве заявил министр энергетики Катара Мухаммед бен Салех Ас-Сада.

По его словам, в результате пересмотра результатов ранее проведенных исследований в газовой сфере были сделаны выводы, что Катар может нарастить производство СПГ не до 77 млн тонн, как считалось ранее, а до 110 млн тонн.

Также Ас-Сада отметил, что порядка 80% спроса на СПГ в ближайшие шесть лет будет обеспечивать рынок Азиатско-Тихоокеанского региона.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 августа заместитель командующего ВВС Катара генерал-майор Ахмед Ибрагим аль-Мальки заявил, что Соединенные Штаты расширят свое военное присутствие в Катаре.

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