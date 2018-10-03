Почти на 3 млрд: в Татарии приватизируют акции трёх госпредприятий

Казань, , 11:27 — REGNUM Акции трёх предприятий Татарии, два нежилых здания и земельный участок будут переданы властями республики в счёт оплаты дополнительного выпуска акций АО «Связьинвестнефтехим», единственным участником которого является регион. Всего планируется приватизировать имущество на сумму свыше 2,702 млрд рублей. Соответствующее распоряжение подписано министерством земельных и имущественных отношений РТ, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Имущество вносится в уставный капитал в связи с довыпуском 5 003 акций АО, каждая из которых оценивается в 540 200 рублей. Общая стоимость — 2 702 620 600 рублей. Решение о довыпуске акций было зарегистрировано ЦБ РФ 2 ноября 2017 года.

В список госимущества, которое будет приватизировано, входят 8 745 396 акций АО «Радиоприбор» общей стоимостью 1 793 438 000 рублей, 2 839 107 акций АО «Альметьевский завод «Радиоприбор» общей стоимостью 274 562 000 рублей, а также 4 716 685 акций ПАО «Казанский электротехнический завод» — общая стоимость 580 млн рублей. Общая стоимость этого имущества — 2,648 млрд рублей.

Также в список вошло трёхэтажное здание общей площадью 1 751,1 кв. м в деревне Матюшино Лаишевского района стоимостью 22 711 600 рублей, одноэтажное здание площадью 79 кв. м в том же населенном пункте по цене 391 тыс. рублей и участок площадью 3 439 кв. м стоимостью 31,518 млн рублей.

Напомним, в декабре 2017 года в уставный капитал компании внесли имущество стоимостью свыше 20,704 млрд рублей. Компания на сегодня выступает владельцем долей почти в трёх десятках республиканских компаний.

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