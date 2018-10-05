На Украине «на сегодня нет» карты дорог — зато есть предвыборные обещания

Киев, , 06:59 — REGNUM Обещание соединить современными автодорогами все областные центры Украины дал премьер-министр этой страны Владимир Гройсман. Яркое обещание, похоже, носящее предвыборный характер, трудно соотносится с довольно скромными бюджетными ассигнованиями на развитие и содержание дорог на следующий год. О том, что происходит в сфере украинской инфраструктуры, рассказывает автор ИА REGNUM Андрей Стеценко.

Хотя деньги дорожного бюджета подлежат отдельному учету, заранее собранную сумму спрогнозировать сложно, так как она зависит от размера легального импорта. Что же касается зарубежного финансирования, Европейский инвестиционный банк одобрил выделение Украине кредитной линии на 50 млн евро — деньги пойдут «Укравтодору» и «Укрзализнице».

На этом фоне примечательно предложение «Укрпочты» нарисовать карту дорог, которой, «по сути, на сегодня нет». По словам гендиректора этой организации Игоря Смелянского, для старта пилотного проекта по запуску мобильных отделений «Укрпочты» осуществлялась фотосъемка участков, где заканчиваются дороги:

«Если в нормальных странах делается математическая модель с учетом средней скорости машины, с учетом всех технических параметров машин и дорог, то у нас я не всегда могу сказать, ездят мои люди через поле, через лес или через болото».

А на принадлежащем Игорю Коломойскому телеканале ТСН заявили, что президент и премьер имеют личный интерес к заботе об автодорогах, ибо у обоих из них якобы существует отношение к асфальтобетонным заводам, которые регулярно получают госзаказы, более того — конкурировать с этими заводами — значит, подвергаться риску обыска со стороны СБУ.

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