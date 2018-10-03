Глава Минэнерго РФ считает, что цены на нефть имеют потенциал роста

Москва, , 11:23 — REGNUM Мировые цены на нефть имеют потенциал роста. Этому способствует существующее неопределенности на нефтяном рынке. Окончательные тренды будут зависеть от ноября. Об этом сегодня, 3 октября, заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак перед началом II Международного форума «Российская энергетическая неделя» передает ТАСС.

Новак не смог определенно оценить влияние на рынок новых санкций США против Ирана. По его словам, это «пока оценить сложно — это зависит от того, какие будут введены санкции и как поведут себя потребители. «Эти большие неопределенности носят негативный характер в целом для нефтяного рынка и для роста мировой экономики».

При этом он отметил, что Россия не достигла пика добычи нефти и способна нарастить ее. В 2018 году добыча нефти ожидается примерно на уровне 555 млн тонн.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Москве открывается II Международный форум «Российская энергетическая неделя» (РЭН). Участие в форуме примет президент РФ Владимир Путин. Он выступит на пленарном заседании форума. Тема заседания — «Устойчивая энергетика для меняющегося мира». В 2018 году форум пройдет в Центральном выставочном зале «Манеж» с 3 по 6 октября.

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