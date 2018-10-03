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Прогноз МЭР: 2019 год будет «переходным с непростым первым кварталом»

Экономика

По итогам года рост окажется положительным, но замедлится до 1,3% — в сравнении с 1,8% в 2018 году

Москва, 3 октября 2018, 11:21 — REGNUM  В 2018 году экономический рост в России составит 1,8%. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 3 октября заявил министр экономического развития Российской Федерации Максим Орешкин на «правительственном часе» в Совете Федерации.

«В целом по текущему году мы ожидаем, что экономика покажет рост в 1,8%. Инфляция закончит год на отметке 3,4%», — заявил Орешкин.

В предстоящие годы МЭР ожидает умеренно негативные внешние условия — постепенное замедление мирового экономического роста ближе к отметке в 3% и плавное снижение нефтяных цен до уровня ниже 60 долларов за баррель к 2024 году.

«Следующий год во многом будет переходным с непростым первым кварталом. Связано это будет с тем, что повышение НДС произойдёт с 1 января, а активная фаза национальных проектов — с середины года. Также на первый квартал, по нашей оценке, придётся максимальное замедление кредитной активности, вызванное волатильностью на финансовых рынках», — подчеркнул он.

По итогам года рост окажется положительным, но замедлится до 1,3%, а инфляция ускорится до 4,3%. Пиковое значение по инфляция Россия пройдёт в начале года на уровне 5%, прогнозируют в МЭР.

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«Правительственный час» в СФ главы МЭР М. Орешкина
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