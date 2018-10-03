На инфраструктуру новосибирских ПЛП и Биотехнопарка центр выделил 200 млн

Новосибирск, , 11:07 — REGNUM Новосибирской области из федерального бюджета перечислен очередной транш межбюджетных трансфертов на возмещение ранее понесённых затрат по созданию инженерно-транспортной инфраструктуры Промышленно-логистического парка и Биотехнопарка в наукограде Кольцово. Его сумма — 219,4 млн рублей, уточнили ИА REGNUM в правительстве региона.

«Новосибирская область является одним из шести регионов, получающих поддержку в форме возмещения затрат по созданию инфраструктуры парковых проектов. Только два региона — Новосибирская и Калужская области — представлены каждый двумя индустриальными парками», — заявили в новосибирском министерстве экономического развития.

По официальным данным, на территории ПЛП и БТП реализуют свои инвестиционные проекты 25 резидентов, суммарные налоговые платежи которых в консолидированный бюджет региона составляют более 700 млн рублей. В администрации области указывают, что в рамках реализации постановления правительства РФ № 1119, определяющего меры финансового стимулирования регионов по созданию и развитию индустриальных парков, с 2016 года в бюджет Новосибирской области удалось привлечь более 710 млн рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июне 2013 года Контрольно-счетная палата Новосибирской области по результатам аудиторской проверки заявила, что при реализации проекта ПЛП допущены нарушения: затраты на создание объектов парка значительно уступали объёму выделенных на это средств, к тому же большинство построенных объектов не введены в эксплуатацию вовремя и т.д.

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В 2016 году стало известно, что в ближайшие годы инвестиции в Новосибирскую область сокращаться. На октябрь 2017 года ПЛП насчитывал 13 компаний-резидентов, которыми было освоено более 29 миллиардов рублей инвестиций, создано порядка 1,5 тыс. новых рабочих мест. По итогам 1 полугодия 2017 года более 150 миллионов рублей было перечислено в консолидированный бюджет области. С начала 2018 года прибавились ещё шесть резидентов.

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Что касается «Биотехнопарка», то в апреле 2018 года министерство экономического развития Новосибирской области направило его руководству уведомление с требованием вернуть в областной бюджет 20,8 млн рублей, полученных с нарушением условий предоставления субсидии.

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Тем временем, губернатор региона Андрей Травников на заседании регионального правительства 17 сентября снял с обсуждения вопрос о внесении изменений в законодательство о предоставлении льгот промышленным паркам и предложил ограничиться адресной поддержкой.

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