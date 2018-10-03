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Силуанов предложил новый метод борьбы с неисполнением бюджетов

Экономика

У ряда главных распорядителей средств федерального бюджета возросли объёмы незавершённого строительства

Силуанов предложил новый метод борьбы с неисполнением бюджетов
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Антон Силуанов

Москва, 3 октября 2018, 11:04 — REGNUM  У ведомств, которые не осваивают выделенные им средства в срок, будут изымать средства обратно в федеральный бюджет. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 3 октября заявил министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов в Совете Федерации, комментируя рост объёмов незавершённого строительства в России.

«Такая бюджетная дисциплина. У нас есть предложение у экономического блока в правительстве, чтобы «наказывать» такие ведомства рублём. Если деньги не исполнены и видим, что до конца года не будут освоены, мы эти деньги не будем давать возможность перераспределять, а будем просто забирать на общее исполнение бюджета или на те направления, которые исполняются и требуют государственной поддержки», — заявил Силуанов.

По данным Счётной палаты, в 2017 году у ряда главных распорядителей средств федерального бюджета возросли объёмы незавершённого строительства: например, у Росавиации увеличение на 57% (37 млрд рублей), Минэнерго — на 51%, по Росавтодору — на 30%.

«Есть проблема. И в текущем году то же самое есть. В ходе исполнения бюджета мы видим, что деньги не освоены и сейчас при подготовке поправок на 2018 год многие наши министерства и ведомства пытаются перераспределить те объёмы, по которым они бились и жаркие дискуссии — дайте нам денег, иначе отрасли остановятся. Но видим, что освоение денег — ноль», — указал министр.

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Макроэкономика России
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