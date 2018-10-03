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Совфед будет летом обсуждать исполнение федеральных бюджетов

Экономика

А не осенью, когда надо рассматривать бюджет на следующий год

Москва, 3 октября 2018, 10:56 — REGNUM  Совфед будет обсуждать отчет правительства РФ об исполнении федерального бюджета за предыдущий год в конце весенней сессии, то есть летом, а не осенью. Как передает корреспондент ИА REGNUM 3 октября, об этом сообщила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

«В конце весенней сессии мы будем принимать отчет об исполнении бюджета за предыдущий год», — заявила она в ходе пленарного заседания.

Она выразила недоумение, что исполнение федерального бюджета за 2017 год обсуждается осенью 2018 года, когда проект федерального бюджета на 2019−2021 годы уже внесен в Госдуму.

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