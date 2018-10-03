Новые планы индийской нефтяной компании Nayara Energy

Нью-Дели, , 10:49 — REGNUM 2 октября стало известно, что частная индийская компания Nayara Energy, пакетом 49,13% акций которой владеет «Роснефть» намерена в ближайшие годы увеличить количество своих автозаправочных станций с нынешних 4,5 тысяч до 7 тысяч.

Разумеется, с учетом численности населения Индии очевидно, что все АЗС будут востребованы, но вызывает некоторое недоумение очевидный вопрос. Зачем Nayara Energy сделала это заявление, раскрыв свои планы конкурентам как из других частных и государственных компаний, откуда такая уверенность в том, что план удастся реализовать. Да, известны планы «Роснефти» о расширении объемов переработки на принадлежащем Nayara Energy нефтеперерабатывающем заводе, поскольку мощности это вполне позволяют, но это никак не объясняет дерзости сделанного заявления.

Ларчик, однако, отрывается не так уж сложно. В этом году вступят в силу заявленные руководством США санкционные меры в отношении нефтяного сектора Ирана, многие индийские компании уже успели заявить, что прекратят закупку нефти у этой страны. Nayara Energy для своего завода до 90% покупала именно у Ирана, и сейчас у нее появилась уникальная для Индии возможность увеличить объемы закупок, при этом самым тщательным образом соблюдая все требования, выдвинутые Дональдом Трампом. А что «Роснефть»? А по отношению «Роснефти» действует уже столько американских и европейских санкций, что они ей уже неинтересны, «Роснефти» интереснее увеличивать объемы переработки и участвовать в расширении сети НПЗ. При этом транспортировать в Индию нефть, добытую на территории России, нет необходимости — иранские месторождения географически значительно ближе. Есть все основания полагать, что иранские компании продадут нефть с хорошей скидкой — стараниями США объем продаж у них падает. Nayara Energy нефть у «Роснефти» охотно купит, ведь «Роснефть» не является иранской компанией.

Конечно, в дискриминационных мерах США по отношению к Ирану нет ничего хорошего — они приняты без согласования с ООН, в одностороннем порядке. Но, раз уж Америка их вводит, почему бы не вспомнить классическое «Ничего личного, только бизнес»?