Новак дал прогноз на 10 лет по росту импорта газа в Европу

Москва, , 10:37 — REGNUM В ближайшие десять лет поставки российского газа в Европу могут вырасти на 100 млрд кубометров. Об этом заявил на панельной сессии в ходе Российской энергетической недели министр энергетики Александр Новак.

По его словам, ожидается увеличение потребления трубопроводного газа европейскими странами. У России есть большой потенциал по поставкам газа, так как собственная добыча в Европе снижается, а потребление растет.

В течение ближайших десяти лет Минэнерго оценивает увеличение импорта на примерно 100 млрд кубометров, отметил Новак. В этом году Россия может нарастить добычу в рамках решения ОПЕК+.

По прогнозам, в 2018 году добыча составит 555 млн тонн.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве с 3 по 6 октября проходит Международный форум «Российская энергетическая неделя». В нем участвуют главы крупнейших международных энергетических компаний и ведущие мировые эксперты.