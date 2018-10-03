Выездное заседание Федерации стран-экспортеров газа прошло на Ямале

Салехард, , 10:35 — REGNUM 2 октября в поселке Сабетта прошла выездная сессия ФСЭГ — Федерации стран-экспортеров газа. Интересен список участников, интересен и объем поступившей информации о результатах заседания.

Леонид Михельсон, глава НОВАТЭКа — компании, которая реализует проект «Ямал-СПГ», готовит технико-экономическое обоснование строительство заводу «Арктик СПГ-2» и планирующее на базе месторождений Гыданского полуострова проект «Арктик СПГ-3». Дмитрий Артюхов — губернатор Ямало-Ненецкого национального округа, на территории которого НОВАТЭК разворачивает все свои проекты. Юрий Сентюрин — генеральный секретарь ФСЭГ. Габриель Обиянг Лима — министр промышленности, энергетики и минеральных ресурсов Экваториальной Гвинея. Джо-Мунг Канг — президент Международного газового союза (Южная Корея). Абдулазиз Сауд Аль-Тамими — руководитель по продажам газа государственной компании Qatar Petroleum. Павел Сорокин — заместитель министра энергетики России.

При этом темами программы сессии были:

— Россия на мировом рынке СПГ, докладчик П. Сорокин;

— климатические и экологические изменения: вызовы и возможности для индустрии СПГ;

— взгляд Катара на СПГ, докладчик — Абдулазиз Аль-Тамими;

— ключевые драйверы роста спроса на СПГ, докладчик Л. Михельсон.

Достаточно хорошо освещено привественное заявление Дмитрия Артюхова, Леонид Михельсон сообщил о том, что НОВАТЭК намерен запустить третью линию «Ямал-СПГ» до конца этого года — с опережением графика строительства на календарный год. Юрий Сентюрин сообщил, что в ближайшее время ямальский СПГ будет поставляться в Южную Африку, и это будет пятый континент присутствия НОВАТЭК.

Третий тема выездной сессии освещения в СМИ не получила, хотя именно отношение Катара к новым российским СПГ-проектам представляет наибольший интерес. Считает ли Катар, крупнейший в мире производитель СПГ Россию конкурентом или же в Сабетте были намечены возможные пути сотрудничества? Возможно, информация появится на Российской Энергетической Неделе, участие в которой примет и Абдулазиз Аль-Тамими.