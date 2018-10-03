72% жителей России регулярно пользуются скидочными картами

Москва, , 10:33 — REGNUM Большинство жителей России (75%) имеют скидочные и накопительные карты различных торговых сетей. 72% опрошенных регулярно пользуются ими. У 23% покупателей есть скидочные карты торговых сетей, а у 19% — накопительные. 33% владеют и теми, и другими видами карт. Об отсутствии так называемые карт лояльности заявили 25% граждан. Таковы данные опроса, проведенного исследовательским холдингом «Ромир».

Чаще всего во время шопинга скидочными и накопительными картами пользуются женщины, чем мужчины. Так, картами лояльности обоих видов пользуются 38% женщин и 25% мужчин. При этом мужчины активнее, чем женщины используют карты со скидками — 20% мужчин против 18% женщин. Не пользуются никакими картами 39% мужчин.

Меньше всего скидки в российских магазинах волнуют молодых людей младше 20 лет, в этом возраста бонусные карты есть у 37%) Среди респондентов старше 50 лет карты постоянного клиента в магазинах предъявляют 68%. Самые активные пользователи бонусных и накопительных карт — граждане в возрасте от 30 до 50 лет (80%).

Исследовательская скан-панель домохозяйств Romir Scan Panel основана на данных потребления 40 тыс. (15 тыс. домохозяйств в 220 городах), репрезентирующих покупательское и потребительское поведение жителей городов России. Исследование проводилось в августе 2018 года.

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Как сообщало ИА REGNUM, в России большинство граждан прежде чем совершить какую-либо покупку, будь то обычный магазин у дома или интернет-магазин, ищут скидки и сравнивают цены на интересующий их товар на разных ресурсах. Так, согласно исследованию Mail.Ru Research и сервиса объявлений «Юла», таких 85% и 88% соответственно.

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