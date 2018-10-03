Новости о Штокмановском месторождении: официоз запутался

Мурманск, , 10:33 — REGNUM Заместитель министра энергетики Павел Сорокин, уже делавший свой прогноз о перспективах развития в России производства сжиженного природного газа, не остановился на достигнутом. 2 октября он сделал сообщение, в котором сообщил, что Министерство энергетики в числе прочих перспективных проектов учитывает и СПГ-проект на базе Штокмановского газоконденсатного месторождения, его мощность может составить 7,5 млн тонн готовой продукции.

Напомним, что Штокмановское месторождение было открыто еще советской геологоразведкой в 1988 году. Расположено оно в Баренцевом море, в 600 км к северо-востоку от Мурманска и в 300 км от западного побережья Новой Земли. Разведанные запасы в 2006 году составляли 3,9 триллионов кубометров природного газа и 56,0 млн тонн газового конденсата, из них в пределах лицензионного участка Газпрома — 3,8 трлн кубометров и 53,4 млн тонн. Лицензию на разведку и добычу на Штокмановском месторождении Газпром выкупил у Роснефти в 2004 году, затем несколько лет шли переговоры с целым рядом потенциальных инвесторов, с французской Total и норвежской Statoil было даже создана компания-оператор Shtokman Development AG. В 2013 году Газпром официально сообщил о приостановке проекта на неопределенное время, в 2015 году, после начала западных антироссийских санкций иностранные участники из состава акционеров компании-оператора вышли.

Последние сведения о планах Газпрома по Штокмановскому проекту содержатся во втором квартальном отчете 2018 года, в котором говорится, что к реализации первой фазы проекта компания намерена вернуться в 2028 году, всего таких фаз будет три. Первая фаза освоения месторождения предусматривает добычу 23,7 млрд куб. м природного газа в год. Новых официальных заявлений или сообщений от представителей Газпрома не было.

Справочно. Для 7,5 тонн СПГ требуется 10,4 млрд кубометров природного газа.

Каким образом соотносятся данные господина заместителя министра и планы компании-оператора, пока остается неизвестным.