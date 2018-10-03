Рыболовлев подал иск на Sotheby's о возмещении ущерба в $380 млн

Нью-Йорк, США, , 10:30 — REGNUM Российский предприниматель, бывший владелец «Уралкалия» Дмитрий Рыболовлев намерен истребовать с аукционного дома Sotheby's кругленькую сумму. Речь идёт о $380 млн. Именно во столько миллиардер, входящий в десятку богатейших людей России по версии журнала Forbes, оценил ущерб, нанесённый ему при продаже произведений живописи известных художников начала XX века. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Уточняется, что иск подан 2 октября в Федеральный окружной суд Манхеттена округа Нью-Йорк. В исковом заявлении миллиардер обвинил торговый дом в «оказании конкретной помощи в совершении крупнейшего арт-мошенничества в истории».

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Истец утверждает, что в течение нескольких лет приобрёл у швейцарского арт-дилера Ива Бувье 38 произведений искусства за $2 млрд. При этом Рыболовлев уверен, что переплатил свыше $1 млрд и требует от арт-дилера вернуть ему эти деньги. Виновным в причинённом ущербе миллиардер считает и торговый дом Sotheby's, который принимал участие в продаже трети приобретённых предпринимателем картин швейцарцу и знал, что произведения искусства будут перепроданы по более высокой цене.

Как сообщало ИА REGNUM, с 2003 года Дмитрий Рыболовлев приобрёл с помощью швейцарского арт-дилера Ива Бувье 38 картин всемирно известных мастеров — Пабло Пикассо, Леонардо да Винчи, Поля Гогена, Марка Ротко, Анри Матисса, Огюста Родена — более чем на €2 млрд. С Бувье Рыболовлева познакомила Таня Раппо, позже подавшая иск о «вмешательстве в её личную и семейную жизнь». Она также получала комиссионные с каждой проданной Рыболовлеву картины, против гражданки Болгарии ведется дело об «отмывании финансовых средств».

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