Правительство предлагает увеличить ожидаемый период накопительной пенсии

Москва, , 10:27 — REGNUM Законопроект об увеличении ожидаемого периода выплаты накопительной части пенсии на полгода в 2019 году, правительство внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 3 октября.

Речь идёт о продолжительности ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии, которую правительство каждый год определяет исходя из данных о продолжительности жизни граждан РФ. Так, например, в 2017 году этот период составлял 240 месяцев, а в 2018 году — 246 месяцев.

Правительство предлагает установить, что в 2019 году период ожидаемый период выплаты накопительной пенсии составит 252 месяца, то есть на полгода больше, чем в 2018 году.

По данным Росстата, численность граждан, имеющих право на назначение страховых пенсий, достигает 897,057 тыс. мужчин и и 1,161 млн женщин. При этом ожидаемаяп продолжительность их предстоящей жизни на пенсии составляет 16,46 и 26,14 года соответственно. Поэтому, согласно установленной методике, уже в 2018 году ожидаемый период выплатын накопительной пенсии должен достигать 263 месяцев.

«В целях недопущения резкого увеличения продолжительностио ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии в переходный период с 2016 по 2020 год предлагается применять максимальное значение указанного периода исходя из его увеличения на 6 месяцев ежегодно», — отмечают в правительстве.