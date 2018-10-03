В Воронеже объявлен отопительный сезон

Воронеж, , 10:18 — REGNUM В Воронеже объявлено о старте отопительного сезона 2018−2019 годов. Как сообщила пресс-служба администрации города, постановление о начале отопительного сезона 2 октября подписал глава города Вадим Кстенин.

В соответствии с документов, со 2 октября теплоснабжающим организациям предписано приступить к подаче теплоносителя на объекты социальной сферы.

«Руководителям управ районов городского округа город Воронеж, руководителям учреждений социальной сферы городского округа город Воронеж поручено организовать работу по подключению объектов жилищного фонда и социальной сферы к источникам теплоснабжения в соответствии с согласованными с теплоснабжающими организациями графиками», — сообщили в мэрии.

Отметим, что 1 октября на планерном совещании в администрации города Вадим Кстенин поручил начать отопительный сезон для объектов социальной сферы до 7 октября.

Сейчас в Воронеже температура воздуха составляет +12 градусов тепла, в ближайшие дни ожидается похолодание, а затем синоптики прогнозируют небольшое потепление, до +16…17 градусов. Среднесуточная температура воздуха за последние сутки составила +8,7 градусов: отопительный сезон, согласно постановлению правительства РФ №354, объявляется, когда среднесуточная температура составляет не выше +8 градусов в течение пяти дней.