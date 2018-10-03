В Ярославской области закон о госзакупках за год нарушили 900 раз

Ярославль, , 10:15 — REGNUM В текущем году прокуроры Ярославской области выявили свыше 900 нарушений законодательства о закупках для государственных и муниципальных нужд. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в прокуратуре региона.

Одним из самых распространенных нарушений являлось дробление контракта в целях избежания аукционных процедур. Если сумма договора меньше 400 тысяч рублей, то заключать договор можно без процедуры госзакупок.

Последний пример — угличская школа № 7. Она раздробила договор по ремонту помещений школы на четыре договора примерно по 250 тысяч рублей каждый. Общая сумма контракта 1 миллион рублей», — сказала корреспонденту ИА REGNUM старший прокурор отдела Управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Ярославской области Наталья Новожилова.

В этом году привлечена к административной ответственность заведующая детским садом во Фрунзенском районе за дробление контракта на поставку горячего питания на 17 договоров. Зачастую местные власти завышали стоимость закупок.

В результате мероприятий прокуратуры 113 лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, а 68 должностных лиц привлечены к административной ответственности. В суд направлено 6 исковых заявлений, по материалам прокурорских проверок возбуждено 2 уголовных дела.

За истекший период 2018 года перед предпринимателями погашена кредиторская задолженность по исполненным публичным контрактам в общей сумме более 700 млн. руб. В прошлом году за этот период предпринимателям помогли вернуть около 2 миллиардов рублей. Наталья Новожилова считает, что это говорит об уменьшении задолженности и более тщательном исполнении своих обязанностей местными властями.