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На крупном заводе Оренбуржья на смену погашенным долгам пришли новые

Экономика

На машиностроительном заводе в Орске, который находится в простое, в полном объеме погашены долги по заработной плате за август, однако образовался новый долг — по выплате аванса

Оренбург, 3 октября 2018, 10:08 — REGNUM  В Орске Оренбургской области на 1 октября АО «МК ОРМЕТО — ЮУМЗ» погасил долги по зарплате перед своими работниками. Сумма долга составляла примерно 30 млн рублей, сообщил корреспонденут ИА REGNUM прокурор Октябрьского района Орска Владислав Семенов.

Также он отметил, что сейчас на предприятии образовался новый долг. Задерживается выплата аванса за сентябрь.

За нарушение сроков выплаты заработной платы, пособий при увольнении, отпускных и больничных листов в отношении генерального директора АО «МК ОРМЕТО — ЮУМЗ» решается вопрос об административном наказании. Максимальный размер штрафа, наложенного на должностное лицо, может составить 20 тыс. рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на орском крупном предприятии сложилась критическая экономическая ситуация, из-за которой руководство завода объявило о вынужденном простое до 7 октября.

Читайте ранее в этом сюжете: Завод Оренбуржья пошёл на вынужденную меру из-за кризиса

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