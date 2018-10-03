На крупном заводе Оренбуржья на смену погашенным долгам пришли новые

Оренбург, , 10:08 — REGNUM В Орске Оренбургской области на 1 октября АО «МК ОРМЕТО — ЮУМЗ» погасил долги по зарплате перед своими работниками. Сумма долга составляла примерно 30 млн рублей, сообщил корреспонденут ИА REGNUM прокурор Октябрьского района Орска Владислав Семенов.

Также он отметил, что сейчас на предприятии образовался новый долг. Задерживается выплата аванса за сентябрь.

За нарушение сроков выплаты заработной платы, пособий при увольнении, отпускных и больничных листов в отношении генерального директора АО «МК ОРМЕТО — ЮУМЗ» решается вопрос об административном наказании. Максимальный размер штрафа, наложенного на должностное лицо, может составить 20 тыс. рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на орском крупном предприятии сложилась критическая экономическая ситуация, из-за которой руководство завода объявило о вынужденном простое до 7 октября.

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