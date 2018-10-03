Рио-де-Жанейро осталось без здания, спроектированного Захой Хадид

Рио-де-Жанейро, Бразилия, , 09:46 — REGNUM Мэрия бразильского Рио-де-Жанейро так затянула вопрос с разрешением на строительство здания по чертежам британского архитектора Захи Хадид, что инвесторы отказались участвовать в проекте. Об этом пишет газета Globo.

По словам одного из участников проекта, бизнесмена Омара Переса, здание в районе знаменитого бразильского пляжа Копакабана могло стать единственным строением в Южной Америке, возведенным по проекту прославленного архитектора, однако власти города слишком долго решали вопрос с лицензированием строительства.

Как сообщало ИА REGNUM, родившаяся в 1964 году в Ираке Заха Хадид работала в стиле деконструктивизма. Ее труд отмечен многочисленными международными премиями, скончалась архитектор 1 апреля 2016 года в Нью-Йорке.

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