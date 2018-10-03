На ближайшие два года в США прогнозируют низкую безработицу

Вашингтон, , 09:44 — REGNUM Уровень безработицы в США в течение двух ближайших лет будет держаться на уровне ниже 4% при стабильной инфляции. За этим последует постепенное повышение процентной ставки. Такой прогноз сделал председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл.

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Пауэлл отметил, что в настоящее время безработица в Соединённых Штатах находится на уровне примерно 3,9%. Это минимальный показатель за 20 лет при стабильной инфляции. Такие благоприятные условия сохранятся, предположительно, по крайней мере, до 2020 года.

Глава ФРС добавил, что в этой связи Федеральная резервная служба будет придерживаться прежнего курса, предполагающего постепенное повышение процентной ставки.

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Как сообщало ИА REGNUM, Федеральная резервная система США по итогам заседания 26 сентября повысила базовую процентную ставку на 0,25 процентного пункта, до 2−2,25% годовых. Это стало третьим повышением за 2018 год. В марте регулятор повысил ставку до 1,5−1,75%, в июне — до 1,75−2% годовых.

В августе в американских СМИ появлялась информация о том, что президент США Дональд Трамп на закрытой встрече с крупными спонсорами Республиканской партии подверг критике главу ФРС Джерома Пауэлла за политику последовательного повышения учётной ставки.

Глава Белого дома заявил, что, назначая Пауэлла на должность главы регулятора, ожидал, что тот будет придерживаться политики сохранения ставки на низком уровне.

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