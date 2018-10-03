Ночной маршрут автобуса в ростовский «Платов» отменят за ненадобностью

Ростов-на-Дону, , 09:37 — REGNUM Маршрутное такси, курсирующее из Ростова-на-Дону в международный аэропорт «Платов», переходит на другие часы работы. В частности, транспорт перестанет ходить по ночам. Отменить ночной маршрут решено за ненадобностью. Об этом сообщает «Ростовский городской транспорт».

С 6 октября маршрутка №286 будет курсировать только с 5:00 до 23:00.

«С 23:00 по этому маршруту будет следовать маршрутка №285, которая ходит от Главного автовокзала до посёлка Красный Колос. По такому же маршруту автобус будет следовать и в обратном направлении. Изменения связаны с маленькой загруженностью маршрутов в ночное время», — указано в сообщении.

ИА REGNUM напоминает, что международный аэропорт «Платов» был открыт в декабре 2017 года. Тогда же была отмечена провальная работа министерства транспорта Ростовской области, отвечающего за транспортное сообщение с воздушной гаванью. В частности, пассажиры указывали на то, что автобусы малой вместимости не справляются с потоком людей.

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По многочисленным запросам пассажиров, на линию вышли автобусы большой вместимости. Но чиновники запустили маршрут №700 только в июне текущего года — в преддверии ЧМ-2018.

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