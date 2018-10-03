Основатель сети алкомаркетов стал новым российским миллиардером

Москва, , 09:32 — REGNUM Список российских долларовых миллиардеров пополнил основатель сети алкомаркетов «Красное и Белое» Сергей Студенников. Об этом сообщает 2 октября агентство Bloomberg.

Отмечается, что принадлежащая Студенникову быстрорастущая сеть магазинов, торгующих дешевым алкоголем, на сегодняшний день имеет порядка 6,7 тыс. торговых точек в 57 регионах России. По сведениям агентства, рост оборота торговой сети в 2017 году составил около 50%, в 2018 году оборот алкомаркетов, принадлежащих новоиспеченному миллиардеру, уже вырос на 40%.

«Сеть «Красное и Белое» является самым быстрорастущим крупным розничным продавцом в стране», — утверждают эксперты Bloomberg.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 сентября глава Росалкогольрегулирования Игорь Алешин заявил, что граждане России за прошедшие 12 лет на 40% меньше стали употреблять спиртных напитков.

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