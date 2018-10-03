От уголовного дела до банкротства? Судьба порта Козьмодемьянска

Чебоксары, , 09:31 — REGNUM Арбитражный суд Чувашии 24 октября 2018 года рассмотрит обоснованность требований Управления федеральной налоговой службы региона, требующего признать банкротом АО «Порт Козьмодемьянск», в отношении директора которого год назад возбуждалось уголовное дело в связи с невыплатой зарплаты сотрудникам. Сумма претензий к речному порту, который базируется в Марий Эл, а юридическую «прописку» имеет в Чебоксарах, превышает 60,6 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иск был подан 12 сентября 2018 года, но первоначально оставлен без движения из-за недочётов. 27 сентября они были устранены и рассмотрение обоснованности претензий назначено на 24 октября 2018 года. Сумма задолженности, послужившая основанием для иска — 60 649 943,87 рубля. Арбитражного управляющего предлагается выбрать из членов саморегулируемой организации «Ассоциация арбитражных управляющих «Паритет».

В 2017 году налоговая служба уже обращалась с иском о банкротстве АО, но 2 июля 2018 года суд отказал истцу во введении наблюдения и прекратил производство по этому делу. Сумма претензий тогда составляла 38 130 105,38 рубля.

«Вместе с тем, представленным должником платежным поручением №296 от 29.06.2018 года подтверждается погашение указанной задолженности. Таким образом по состоянию на дату судебного заседания у должника отсутствует задолженность по основному долгу перед ФНС России», — отметил суд и отказался банкротить порт.

Отметим, за август-сентябрь 2018 года АО свыше 20 раз обращалось в Арбитражный суд Марий Эл с требованием об уменьшении исполнительных сборов. Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Чебоксары проходила третьим лицом в спорах. Примечательно, в августе 2017 года при попытке снизить через суд штраф по одному из протоколов, составленных Управлением государственного авиационного надзора и надзора за обеспечением транспортной безопасности по Приволжскому федеральному округу федеральной службы по надзору в сфере транспорта АО ссылалось на тяжёлое финансовое положение.

По данным ЕГРЮЛ, АО зарегистрировано в Марий Эл 14 апреля 1997 года, уставный капитал — 4 661 400 рублей. Гендиректор с 30 января 2018 года — Юрий Траскунов, который с 2005 по 2009 год работал старшим судебным приставом Йошкар-Олинского городского отдела судебных приставов.

В разные годы АО выступало соучредителем пяти компаний в Марий Эл, Чувашии и Нижегородской области. Три из них на сегодня уже ликвидированы, в их числе — ЗАО «Производственно-транспортная компания «Волжский карьер», парусный клуб «Паллада».

На 30 сентября 2018 года основным акционером АО является председатель совета директоров Николай Тетерин из Марий Эл — его доля обыкновенных акций составляет 71,7%. Тетерин работает в порту с 1999 года, должность — главный консультант по ремонту флота. Ещё 8,58% принадлежат москвичу Степану Мелконяну — директору мостроительной компании «Мостоотряд — 114» филиал ОАО «Мостотрест». Доли были перераспределены 19 апреля 2018 года.

«Общая выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг за минусом налога на добавленную стоимость за 2017 год составила 164 820 тыс. рублей. АО «Порт Козьмодемьянск» — сезонное предприятие. Начало навигации — вторая половина апреля, окончание — до окончания навигации по погодным условиям. Основным видом услуг, оказываемых АО «Порт Козьмодемьянск» является перевозка грузов и пассажиров. За 2017 г. перевезено грузов 358 тыс. тонн, пассажиров — 143,3 тыс. человек», — отмечается в годовом отчете компании.

Напомним, в июне 2017 года по факту невыплаты зарплаты сотрудникам АО на сумму 8,7 млн рублей было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 145.1 УК РФ («Невыплата заработной платы»). Задолженность образовалась в отношении 241 работника. Также руководителю было внесено прокурорское представление в связи с нарушениями при выплате зарплаты.

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