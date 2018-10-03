Пятигорск готовится к режиму ЧС

Пятигорск, Ставропольский край, , 09:24 — REGNUM Режим повышенной готовности к ЧС введен властями Пятигорска Ставропольского края со 2 октября, сообщила пресс-служба администрации города.

Решение было принято после того, как ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» предупредило о прекращении (ограничении) подачи газа абонентам котельной ООО «Энергетик». Ограничение обещают ввести с 15 октября, и в этом случае без тепла и горячей воды останутся 18 многоквартирных домов, детсад, школа, объекты федерального значения энергосистемы Юга России.

Как сообщили в администрации города, сейчас ООО «Энергетик» задолжало «Газпром межрегионгаз Ставрополь» 37,8 млн рублей, уведомление о прекращении поставок газа с 15 октября было вручено 25 сентября.

О реструктуризации стороны договориться пока не могут: газовщики требуют оплаты хотя бы части долга, и в том случае готовы вести переговоры о реструктуризации, представители «Энергетика» утверждают, что счета арестованы с 2015 года, и предлагают реструктуризировать долг на пять лет, называя этот срок реальным.

Однако затягивание решение вопроса, признают в администрации, грозит городу коммунальной катастрофой. Для органов и сил Пятигорского городского звена Ставропольской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС введен режим функционирования «Повышенная готовность» — до отзыва ранее направленных предупреждений о прекращении (ограничении) подачи направленных газа.

В ближайшие дни руководство котельной «Энергетик» необходимо сформировать и направить в ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» список социально значимых объектов и добросовестных потребителей, находящихся на балансе котельной.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее похожая ситуация сложилась в другом ставропольском городе — Лермонтове, где долг за газ местного предприятия, ТЭЦ которого обслуживает город, превысил 300 млн рублей. В сентябре мэр города покинул свой пост.

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