Эксперты отметили снижение цен на автокаско в России

Москва, , 09:17 — REGNUM В России средняя стоимость страхования автомобиля от ущерба и угона (автокаско) за второй квартал 2018 года снизилась до минимальных с 2012 года значений. Об этом со ссылкой на данные рейтингового агентства «Эксперт РА» сообщает РБК.

Отмечается, что средняя цена полиса автокаско на российском рынке составила по итогам полугодия 34,8 тыс. рублей. Во втором полугодии 2017 года за такой полис автолюбитель выложил бы 41,9 тыс. рублей.

По мнению экспертов, указанная динамика возникла в связи с тем, что автовладельцы начали переходить на более дешевые виды страхования авто, полисы которых покрывают ущерб лишь частично. Также удешевление обычных видов каско может быть связано с распространением страховок с франшизами — когда автовладельцу оплачиваются лишь расходы выше оговоренной в договоре суммы.

Читайте также: Автомобилисты получат ОСАГО по новой форме

Как сообщало ИА REGNUM, в Оренбуржье в сентябре был объявлен аукцион на оказание услуг по добровольному страхованию автомобилей губернатора и правительства региона. Тендер назначен на 5 октября. Начальная цена лота составляет 1,250 млн рублей.

Читайте также: Машины VIP-персон Оренбуржья застрахуют за казённый счет на 15 млн рублей