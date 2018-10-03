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Аликперов заявил о достижении Россией предельного уровня нефтедобычи

Экономика

«Всё на максимуме!»

Аликперов заявил о достижении Россией предельного уровня нефтедобычи
Иван Шилов © ИА REGNUM
Нефть

Москва, 3 октября 2018, 09:22 — REGNUM  Российские компании вышли на максимум добычи нефти, заявил в интервью «Ведомостям» президент «Лукойла» Вагит Аликперов.

«Насколько я знаю, российские компании уже вышли на максимум добычи, и мы тоже», — заявил Аликперов.

По его словам, ограничения Организации стран — экспортёров нефти (ОПЕК) были сняты 23 сентября, и на сегодняшний день все российские компании «работают на максимуме». Вместе с тем рассматриваются проекты, позволяющие увеличить производство, в том числе с потенциалом от 400 до 600 тыс. баррелей в сутки.

«Мы смотрим новые проекты по вводу дополнительных мощностей на Каспии и в Республике Коми. Всё на максимуме!» — добавил он.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин выразил надежду, что перспективные нефтегазовые проекты на Каспии будут активно реализовываться предприятиями РФ и Азербайджана.

Читайте подробнее: РФ и Азербайджан должны активизировать нефтедобычу на Каспии — Путин

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Добыча, транспортировка и переработка нефти и нефтепродуктов
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