Аликперов заявил о достижении Россией предельного уровня нефтедобычи

Москва, , 09:22 — REGNUM Российские компании вышли на максимум добычи нефти, заявил в интервью «Ведомостям» президент «Лукойла» Вагит Аликперов.

«Насколько я знаю, российские компании уже вышли на максимум добычи, и мы тоже», — заявил Аликперов.

По его словам, ограничения Организации стран — экспортёров нефти (ОПЕК) были сняты 23 сентября, и на сегодняшний день все российские компании «работают на максимуме». Вместе с тем рассматриваются проекты, позволяющие увеличить производство, в том числе с потенциалом от 400 до 600 тыс. баррелей в сутки.

«Мы смотрим новые проекты по вводу дополнительных мощностей на Каспии и в Республике Коми. Всё на максимуме!» — добавил он.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин выразил надежду, что перспективные нефтегазовые проекты на Каспии будут активно реализовываться предприятиями РФ и Азербайджана.

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