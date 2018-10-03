На МЦК началась подготовка поездов и машинистов к зиме

Москва, , 09:13 — REGNUM С сегодняшнего дня, 3 октября, на Московском центральном кольце (МЦК) началась подготовка к зиме. Готовить к зимним холодам будут и поезда, и машинистов. Так, 42 состава отправляют на техническое обслуживание. Предстоит проверить системы бортового управления «Ласточек» и техническое оборудование вагонов, сообщается на сайте мэра Москва.

Также в поездах проверят систему кондиционирования и систему вентиляции. В зимнее время в салонах составов будет поддерживаться комфортная температура для пассажиров.

Подготовку к зиме пройдут 400 машинистов и их помощников. Они пройдут инструктаж по управлению поездами в условиях морозов и снегопадов. На специальных тренажерах для машинистов проведут тренировки, имитирующие экстренные ситуации.

Кроме того, в Москве к зиме подготовят метро, наземный транспорт и девять столичных вокзалов. У входов установят воздушно-тепловые завесы.

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Как сообщало ИА REGNUM , рекордное число пассажиров перевезли поезда Московского центрального кольца (МЦК) за сутки 19 сентября 2018 года. Число перевезенных «Ласточками» пассажиров превысило 460,5 тыс. человек. Это на 8 тыс. пассажиров превышает предыдущий рекорд.

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