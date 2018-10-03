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Уральский университет и СКБ Контур реализуют совместные проекты в IT-сфере

Экономика

Сотрудники предприятия будут читать лекции и развивать фундаментальное в области информационных технгологий

Екатеринбург, 3 октября 2018, 09:03 — REGNUM  Представители Уральского федерального университета (УрФУ) и компании «СКБ Контур» договорились о проведении в начавшемся учебном году нескольких совместных мероприятий, в частности — проектного обучения с привлечением специалистов-практиков, сообщает 3 октября пресс-служба вуза.

Предполагается, что СКБ Контур примет участие в развитии на базе вуза фундаментального образования в области информационных технологий, а также в привлечении абитуриентов к участию в таких проектах, как «Тест-драйв в Уральском федеральном», «Пик IT» и других.

«Мы работаем с УрФУ с 2008 года: поддерживаем мероприятия по IT-тематике, запускаем онлайн-курсы, наши сотрудники вместе с преподавателями УрФУ модернизируют образовательные программы и ведут занятия», — прокомментировал подписание соглашения генеральный директор СКБ Контур Дмитрий Мраморов.

По его словам, студенты получают знания, в которых заинтересован бизнес, и опыт промышленной разработки. Отмечается, что сотрудники «СКБ Контур» проведут лекции для студентов департамента математики, механики и компьютерных наук института естественных наук и математики и студентов института радиоэлектроники и информационных технологий.

СКБ Контур — российская компания, один из лидеров в сфере программного обеспечения для электронного документооборота, бухучета и управления предприятием.

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