В сентябре прожиточный минимум в Казахстане уменьшился на 1,6%

Астана, , 08:38 — REGNUM В сентябре 2018 года величина прожиточного минимума в Казахстане составила 28 690 тенге (5 172 рубля), что на 1,6% меньше, чем в августе, сообщили 3 октября в пресс-службе комитета по статистике министерства национальной экономики республики.

По итогам января-сентября прожиточный минимум вырос на 12,1%. Доля расходов на приобретение мяса и рыбы составляет 18,6%, масложировых изделий и яиц — 14,3%, фруктов и овощей — 13,3%, молочных хлебопродуктов и крупяных изделий — 6,8%, чая, сахара и специй — 2%.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2018 года величина прожиточного минимума в Казахстане составила 29 146 тенге (5 373 рубля по курсу на 5 сентября), что на 7,5% больше, чем в июле 2017 года.

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