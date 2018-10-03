Застройщик-банкрот «топит» ведущий проектный институт Саратовской области

Саратов, , 08:34 — REGNUM В Арбитражный суд Саратовской области поступил иск с требованием признать банкротом ведущий проектный институт региона, созданное в 1971 году государственное унитарное проектное предприятие «Институт Саратовгражданпроект» Саратовской области (ГУПП «Институт Саратовгражданпроект»). Иск к производству пока не принят и дата заседания не назначена, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Истцом в деле выступает ЗАО «Саратовгесстрой». Сумма исковых требований — 372 584,87 рубля. Истец по основному виду деятельности является застройщиком, но находится на стадии банкротства, его долги превышают 1 млрд рублей. Иных судебных споров с государственным проектным институтом у компании не было.

На сайте «Саратовгражданпроекта» отмечается, что им «за 45 лет работы запроектировано более 5000 объектов различного назначения».

"На протяжении последних 5 лет подтверждается звание лучшей проектной организации Саратовской области по оценке министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства области», — уточняется на официальном сайте компании.

По данным ЕГРЮЛ, в нынешней организационно-правовой форме институт учреждён 19 марта 1996 года. Уставный фонд — 7 770 257 рублей, гендиректор — Роман Карякин. Обязанности учредителя выполняет комитет по управлению имуществом Саратовской области.