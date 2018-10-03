Более 4 тысяч населенных пунктов России газифицированы в 2005–2017 годах

Москва, , 08:30 — REGNUM Одним из результатов работы компании Газпром в 2005—2017 гг. стало обеспечение условий для газификации 4087 населенных пунктов, 5247 котельных и около 864 тыс. домовладений и квартир. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

«В 2005—2017 годах «Газпром» инвестировал в газификацию России более 324 млрд руб. Построено 2164 газопровода общей протяженностью свыше 30 тыс. км», — говорится в сообщении.

Этот результат позволил поднять уровень газификации России природным газом в среднем по России на 14,8 процентного пункта — с 53,3% (на 1 января 2006 года) до 68,1% (на 1 января 2018 года). При этом в сельской местности этот показатель вырос почти в 1,7 раза — с 34,8% до 58,7%.

Отмечается, что работа Газпрома в этом направлении продолжится. Так, в 2018 году предприятие осуществляет строительство инфраструктуры в 66 регионах страны. По итогам года планируется завершение строительства 1,3 тыс. км газопроводов. В результате газ будет подведен к потребителям, проживающим в около 200 населенных пунктах. На реализацию намеченных планов предусмотрены инвестиции в объеме 36,7 млрд рублей.

Напомним, газификация регионов РФ — одно из ключевых направлений работы Газпрома на внутреннем рынке. В текущем году программы по газификации осуществляются совместно с властями 66 субъектов РФ. На газовую компанию возложено доведение газа до населенных пунктов, а местные власти отвечают за прокладку уличных сетей и подготовку потребителей к приему газа.

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