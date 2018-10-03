Среда, 3 Октября 2018 года
10:14:41 МСК

УЖД требуют у правительства почти $4 млрд на пассажирские перевозки

Экономика

Сумма рассчитана на пять лет

УЖД требуют у правительства почти $4 млрд на пассажирские перевозки
Иван Шилов © ИА REGNUM
Железная дорога

Киев, 3 октября 2018, 08:28 — REGNUM  «Украинские железные дороги» (УЖД) нуждаются в средствах на сумму более 111 млрд гривен ($3,93 млрд) в течение ближайших пяти лет, сообщает 3 октября «112 Украина».

Согласно сообщению, такая сумма необходима для того, что продолжать в прежнем режиме пассажирские перевозки. Также в УЖД подготовили проект реформирования филиала УЖД «Пассажирская компания», согласно которому филиал будет активнее рекламироваться. Также УЖД планируют создать отдельный филиал для управления вокзалами.

Напомним, в 2017 году убытки УЖД составили 10 млрд гривен ($350 млн).

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Железнодорожные перевозки
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить