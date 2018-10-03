УЖД требуют у правительства почти $4 млрд на пассажирские перевозки

Киев, , 08:28 — REGNUM «Украинские железные дороги» (УЖД) нуждаются в средствах на сумму более 111 млрд гривен ($3,93 млрд) в течение ближайших пяти лет, сообщает 3 октября «112 Украина».

Согласно сообщению, такая сумма необходима для того, что продолжать в прежнем режиме пассажирские перевозки. Также в УЖД подготовили проект реформирования филиала УЖД «Пассажирская компания», согласно которому филиал будет активнее рекламироваться. Также УЖД планируют создать отдельный филиал для управления вокзалами.

Напомним, в 2017 году убытки УЖД составили 10 млрд гривен ($350 млн).