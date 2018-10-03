Жители Ростовской области возмущены резким повышением взносов на капремонт

Ростов-на-Дону, , 08:28 — REGNUM В Ростовской области с 1 октября подняли размер взносов за капитальный ремонт. Такое постановление утвердили региональные власти. Теперь минимальный размер взноса достигнет 9 рублей 92 копеек за один квадратный метр. Плата поднялась почти на 40%, сообщает ИА REGNUM.

Стоит отметить, что прошлое постановление о повышении размера взносов на капремонт было принято в конце 2017 года и должно было действовать до 31 декабря 2018 года. Согласно документу, минимальный взнос составлял 7 рублей 17 копеек.

Жители Ростовской области возмущены резким повышением. По их мнению, власти в будущем введут налог на жизнь.

«Почему, когда властям не хватает денег на поддержку капремонта, они пытаются отщипнуть у простых трудящихся? Многие живут от зарплаты к зарплате, от одной квитанции на оплату услуг ЖКХ к другой. Летом хоть без отопления были, немного выдохнули — не такие астрономические суммы приходили. Сейчас начнётся отопительный сезон и на оплату «коммуналки» будет уходить круглая сумма», — поделилась Наталья Ф.

Что побудило чиновников изменить сумму в сторону увеличения раньше времени, в региональном министерстве жилищно-коммунального хозяйства не уточнили. Судя по всему, власти поспешили ввиду того, что 25 сентября депутаты донского парламента расширили круг получателей льгот на капитальный ремонт, а план по капремонту в регионе выполнять надо.

«С каждым годом объём работ по капитальному ремонту многоквартирных домов в Ростовской области растёт. А тариф каким был, таким и остаётся. И правительство его поддерживало субсидиями. Но так как объёмы работ растут, то денег не хватает, объёмов поддержки уже тоже не хватает», — заявил ранее в эфире ГТРК «Дон-ТР» заместитель главы региона Сергей Сидаш.

По его словам, региональные власти «рассматривают сегодня вопрос о поэтапном повышении тарифа», поэтому текущее увеличение минимального размера взноса — это первый шаг к дальнейшему росту.