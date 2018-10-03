Перевозчики Приангарья сами назначают цену за проезд

Ангарск, Иркутская область, , 07:51 — REGNUM Парадоксальная ситуация сложилась на рынке пассажирских перевозок в Иркутской области. По крайней мере, в двух городах — Ангарске и Шелехове — цены за проезд стали назначать и диктовать перевозчики, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

О том, что с 26 сентября 2018 года жители города нефтехимиков фактически лишены права выбора на рынке пассажирских услуг, известило сегодня, 3 октября, региональное правительство.

«Это стало возможным в результате открытого конкурса на право осуществлять пассажирские перевозки. Его провел муниципалитет, не проинформировав об этом областное правительство. Таким образом, в городе, где нет муниципальных автобусов, не осталось маршрутов, тарифы на которые регулировали бы власти», — поясняют чиновники.

Председатель правительства Иркутской области Руслан Болотов заявил, что ситуация, при которой выигравшее конкурс на перевозку пассажиров предприятие может самостоятельно устанавливать какой угодно тариф, недопустима, и руководство муниципалитета должно в кратчайшие сроки урегулировать данный вопрос.

Тем временем в Шелехове ощутимой рост цены за проезд в общественном транспорте произошел ещё 1 июля — с 10 до 24 рублей. По итогам прокурорской проверки, проведённой с привлечением специалиста службы по тарифам Иркутской области, установлено, что двумя перевозчиками, инициировавшими пересмотр тарифов, представлен неполный пакет документов, а в заключении администрации отсутствуют необходимые расчеты экономического обоснования заявленных расходов.

Прокуратурой в Шелеховский городской суд предъявлено административное исковое заявление об оспаривании нормативного правового акта, которое находится в стадии рассмотрения.