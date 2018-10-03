С запада на восток: корабль НАТО впервые прошёл Северным морским путём

Москва, , 07:37 — REGNUM Первый корабль Североатлантического альянса проследовал по Северному морскому пути. Довольно рискованный поход через льды в сентябре совершил корабль тылового обеспечения Военно-морских сил Франции «Рона».

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При этом в прибрежных зонах российской Арктики прохождение корабля НАТО курировала российская сторона.

«При следовании из норвежского порта Тромсе до Алеутских островов близ Аляски «Рону» вели средства радиотехнической разведки Северного и Тихоокеанского флотов», — цитирует «Интерфакс» источник, близкий к администрации Северного морского пути.

https://twitter.com/france3Bretagne/status/1047031782946816000

Собеседник добавил, что «Рона» не имеет ледовой защиты, поэтому российские моряки были готовы в любой момент прийти на помощь.

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Напомним, Северный морской путь — кратчайший маршрут из Европы на Дальний Восток: время в пути между Азией и Европой сокращается до двух недель, позволяя судам избегать прохода через Суэцкий канал или мимо мыса Доброй Надежды в Южной Африке.

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