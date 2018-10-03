Путин примет участие в форуме «Российская энергетическая неделя»

Москва, , 07:27 — REGNUM Сегодня, 3 октября, президент РФ Владимир Путин примет участие в II Международном форуме «Российская энергетическая неделя» (РЭН). Путин выступит на пленарном заседании форума. Темой заседания — «Устойчивая энергетика для меняющегося мира», сообщается на сайте Кремля.

Также в рамках «Российской энергетической недели» глава российского государства встретится с генеральным секретарём Организации стран — экспортёров нефти Мухаммедом Баркиндо.

В программе международного энергетического форума запланировано около 60 деловых мероприятий. На форум съехались представители крупнейших международных энергетических компаний и ведущие мировые эксперты.

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Как сообщает ИА REGNUM, международный форум «Российская энергетическая неделя» учрежден распоряжением правительства РФ в сентябре 2016 года. В 2018 году форум пройдет в Москве в Центральном выставочном зале «Манеж» с 3 по 6 октября.

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